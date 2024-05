Bonjour à toutes et tous

Avec le temps, j’ai réussi à me faire en toute saison un panel de recettes veggies préparables à l’avance pour gagner du temps en semaine. Sans doute comme vous, les gratins, tartes, curry et dahls doivent squatter les plus hautes marches du podium. Bref, un de mes favoris de la saison, voire même celui que je prépare “avec le cerveau débranché”, c’est un curry de pois carrés et poireaux. Non, il n’y a pas de fautes d’orthographe dans le nom, c’est bien du pois carré ou gesse commune dont je parle.

La gesse commune est une légumineuse oubliée dont la culture redémarre dans le Sud Ouest, qui a l’avantage d’enrichir les sols et de ne demander que peu d’eau. Cuisiné ce pois a une saveur entre le pois chiche et le pois cassé et une forme presque carré. Il se marie bien aux poireaux, est bien relevé par le curry, d’où le fait qu’une recette de curry pois carré poireaux avec était une évidence. Avec un peu d’ail, d’oignon, de carottes pour enrichir en saveur, cela forme un curry qui change, se déguste bien en hiver, seul ou avec du riz.

Je voulais vous partager cette recette de curry pois carrés, de un pour vous encourager à tester la gesse/pois carré si jamais vous en trouvez, mais aussi parce que la recette est tout à fait réalisable avec des pois chiches. Et dans tous les cas, peut être qu’elle vous inspirera. Bonne journée !